"У моєму житті продюсерів більше не буде": Лобода зробила першу заяву після скандалу з Крапівіною

Співачка Світлана Лобода вперше прокоментувала скандал, який спалахнув днями між її тепер уже колишньою продюсеркою Нателлою Крапівіною та співаком Філіпом Кіркоровим.

Що вона думає про це, Свєта написала у Instagram.

"Друзі, тиждень тому сталася подія, яка суттєво вплинула на мене та мою команду. Хочу підкреслити, що я не схвалюю коментар Нателли та вважаю, що подібна форма вираження емоцій є неприпустимою. При цьому я залишаю за кожним право припускатися помилок, визнавати їх, виправляти", - поділилася співачка.

Лободу та Крапівіну поєднувала не лише робота, а і дружба фото з instagram лободи

"Знаючи Нателлу добре, я можу припустити, що вона шкодує про те, що сталося. А я шкодую про рішення Нателли піти з проєкту, але з повагою приймаю його", - додала вона.

Як підкреслила Лобода, 11 років співпраці - це не те, що можна викинути з пам'яті.

"Я вдячна Нателлі за все, що було за ці роки, і я хочу сказати, що Вона була і залишається частиною моєї сім'ї", - написала Лобода.

"У моєму житті продюсерів більше не буде", - додала вона у кінці допису.

Як відомо, Крапівіна наполягає, що її слова про "розчленування на шашлики" були спрямовані не проти геїв, а проти "безталанних паразитів" у шоубізнесі. Нагадаємо, резонансний коментар вона лишила під фото Кіркорова та Дави.