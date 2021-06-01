Лобода в шортиках зачарувала ногами від вух та обіймами з доньками

Співачка Світлана Лобода замилувала мережу новими світлинами з донечками, 10-річною Євою та 3-річною Тільдою.

Обличчя Єви Світлана часто показує в мережі, а от меншеньку поки ховає фото з instagram лободи

"Залетіти на кілька годин поцілувати дівчаток - безцінно! І яким би завантаженим не був мій графік, я завжди знаходитиму час для моїх рідних серденьок", - зізналася артистка.

Єві вже три рочки

Реклама:

Гаряча мамця!

Нагадаємо, якось Свєта показувала власне кумедне дитяче фото.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Мамина пампушечка: Лобода в Дубаї замилувала ФОТО з молодшою донею

Наче сестри: Лобода з мамою показалися в купальниках на травичці