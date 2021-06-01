Лобода в шортиках зачарувала ногами від вух та обіймами з доньками
1 червня 2021, 15:30
Співачка Світлана Лобода замилувала мережу новими світлинами з донечками, 10-річною Євою та 3-річною Тільдою.
"Залетіти на кілька годин поцілувати дівчаток - безцінно! І яким би завантаженим не був мій графік, я завжди знаходитиму час для моїх рідних серденьок", - зізналася артистка.
Нагадаємо, якось Свєта показувала власне кумедне дитяче фото.
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