Дімопулос, Терехова і Джарти влаштували собі дівчачі канікули на Міконосі

29 липня 2021, 15:31

Подружки Санта Дімопулос, Ольга Джарти, Тетяна Терехова та Елла Кандиба вирішили відпочити від своїх сімей та дітей і влаштували собі канікули на грецькому острові Міконос.

Там дівчата насолоджуються морем, сонцем, смачною їжею і танцями.

А фотозвітом красуні діляться у своїх Instagram.

 
Санта, Таня, Оля і Елла зустрілися на Міконосі, щоби гарно провести час разом
 
У Дімопулос видалося насичене подіями та красивими місцями літо
 
Українки запалили у Греції
 
Телеведуча Таня Терехова посвітила ніжками у міні
 
А з дітьми, певно, залишився чоловік Іван Литвин 
 
Модель Елла Кандиба позує професійно навіть на відпочинку
 
Ольга Джарти виклала в Instagram лише себе на тлі заходу сонця

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