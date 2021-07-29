Дімопулос, Терехова і Джарти влаштували собі дівчачі канікули на Міконосі
29 липня 2021, 15:31
Подружки Санта Дімопулос, Ольга Джарти, Тетяна Терехова та Елла Кандиба вирішили відпочити від своїх сімей та дітей і влаштували собі канікули на грецькому острові Міконос.
Там дівчата насолоджуються морем, сонцем, смачною їжею і танцями.
А фотозвітом красуні діляться у своїх Instagram.
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