Дімопулос, Терехова і Джарти влаштували собі дівчачі канікули на Міконосі

Подружки Санта Дімопулос, Ольга Джарти, Тетяна Терехова та Елла Кандиба вирішили відпочити від своїх сімей та дітей і влаштували собі канікули на грецькому острові Міконос.

Там дівчата насолоджуються морем, сонцем, смачною їжею і танцями.

А фотозвітом красуні діляться у своїх Instagram.

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