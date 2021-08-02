"Серпень, море і кохання": Ребрик у Болгарії посвітила стрункою фігуркою на пляжі

Понеділок, 2 серпня 2021, 16:30

Телеведуча й акторка Лілія Ребрик та її чоловік-хореограф Андрій Дикий гайнули до Болгарії та наробили красивих фото на пляжі.

"Серпень, море і кохання… А про роботу ми подумаємо завтра", - поділилася Ліля в Instagram.

 
Ребрик із коханим поєднують відпочинок із роботою 
 
Зірка дісталася моря
 
Навіть на пляжі Ліля не може стриматися від танцювальних па
 
 
 

Нагадаємо, подружжя виховує двох спільних донечок: Діану та Поліну. 

Фото з Instagram Ребрик та Дикого

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