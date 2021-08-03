Горбачова під шампанським попозувала в купальнику на носі яхти

Співачка-менторка Ольга Горбачова, навіть коли відпочиває на яхті та перебуває під впливом алкоголю, здатна винести з цього щось повчальне і корисне для своїх підписниць. Серію фото і допис дружина продюсера Юрія Нікітіна розмістила в Instagram.

"Якщо ви випили менше шампанського, ніж я на цій серії фото, то легко знайдете між ними відмінність. І залишите її в коментарях у доказ вашої тверезості", - запропонувала Оля.

Горбачова порелаксувала на яхті фото з instagram горбачової

"Якщо ви випили більше шампанського, ніж я на цій серії фото, то просто повторіть усі пози, примовляючи "мені постійно щастить, а сьогодні мені щастить удвічі". І більше не пийте, інакше розвезе утричі", - попередила вона.

Цікаво, скільки шампанського випила артистка?

Навіть якщо ваша відпустка проходить на городі, все одно повторюйте пози

Як відомо, в липні Горбачова відсвяткувала своє 40-річчя та вирішила, що їй час уже завершити свою кар'єру співачки. Цікаво, чи продовжить вона вчити охочих жіночої мудрості - наприклад, тому, що коханок чоловіка дружинам слід вважати своїми союзницями.

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