Із кубиками чи "індійський": Горбачова поміркувала про сексуальність жіночих животів

Співачка Ольга Горбачова, яка називає себе не просто артисткою, а ще й менторкою, вирішила побалакати зі своїми шанувальницями про їхні животи. Дружина продюсера Юрія Нікітіна вважає неправильним те, що сучасною "нормою" стали кубики пресу.

Про це Оля написала у Instagram.

Горбачова вирішила поговорити з підписниками про животи фото з instagram горбачової

Зі слів Горбачової, все почалося з того, що в директ її "безпардонно" запитали, чи не вагітна вона.

"І все тому, що мій живіт на фото виявився не таким, що прилип до задньої стінки хребта", - пояснила співачка.

Далі Оля провела опитування у сторіз та з'ясувала, що 44% жінок вважають нормою саме плаский живіт, а "наповнений бодай чимось, сексуальною енергією, наприклад" - ні.

От у Олі нема кубиків, і що?

"Я так і не зрозуміла, в який момент живіт як у атлета став вважатися сексуальним, але шкода самооцінці мільйонів жінок очевидна. На мій смак, жінка з залізними кубиками гарує не лише у залі, а й по житті, має залізні нерви та рідко розслабляється. Але це вибір жінки з залізними кубиками (якщо він усвідомлений, а не інстаподібний)", - наголосила Горбачова.

"А от танцююча жінка з "індійським" животом справляє на мене враження дуже сексуальної (і навіть напевно такою є)", - додала вона.

На думку Олі, жінка має вирішувати сама, якою їй бути, а не коритися стандартам, які їй нав'язують.

"До речі, коли ми трохи поправляємося (або) худнемо, наші чоловіки теж задовольняють потребу в різноманітті. Адже вони влаштовані так просто, що сприймають нас у різні моменти і в різній вазі як різних жінок", - зазначила Горбачова.

Худнути, поправлятися і знову худнути, задовольняючи "потребу чоловіка в різноманітті"... ну, такий собі лайфхак

Нагадаємо, свого часу дружина Нікітіна розказувала, як треба ставитися до чоловічих зрад.

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