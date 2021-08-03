Каменських із подружкою наробили фото в бікіні на хорватському відпочинку

Вівторок, 3 серпня 2021, 14:45

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських насолоджуються відпочинком у Хорватії і поступово заповнюють стрічку Instagram своїми фото.

Разом із ними відпочиває колишня дружина Позитива, дизайнерка Аня Андрійчук, яка теж не відстає від подруги і хвалиться тілом в купальнику.

 
Дівчатка і про спорт не забувають, і про ритуали краси 
 
Настя продовжує хизуватися соковити формами у бікіні 
 
Аня теж любить посвітити дупцею в купальнику 
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Публикация от Аня Андрийчук (@annchuk)

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
Лише Потап на фото переважно одягнений 

Нагадаємо, нещодавно Настя жалілася на те, як складно знайти підходящий купальник, а Потап заявив, що хоче ще чотирьох дітей

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