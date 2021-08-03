Каменських із подружкою наробили фото в бікіні на хорватському відпочинку
Вівторок, 3 серпня 2021, 14:45
Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських насолоджуються відпочинком у Хорватії і поступово заповнюють стрічку Instagram своїми фото.
Разом із ними відпочиває колишня дружина Позитива, дизайнерка Аня Андрійчук, яка теж не відстає від подруги і хвалиться тілом в купальнику.
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Нагадаємо, нещодавно Настя жалілася на те, як складно знайти підходящий купальник, а Потап заявив, що хоче ще чотирьох дітей.
Усі фото з Instagram
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