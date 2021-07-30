"Яка, в дупу, кар’єра, коли мова йде про родину": Потап зізнався, скількох дітей ще хоче

Продюсер і шоумен Олексій Потапенко вважає, що сім’я та любов – це найважливіші речі в житті. І заради цього він не вагаючись може пожертвувати кар’єрою.

Хоча основну відповідальністю за будування родини артист все ж таки покладає на жінку.

До речі, від своєї дружини Насті Каменських Потап хоче 4-х дітей. Принаймні так він сказав у програмі "29 вопросов от Люкс ФМ".

"Взагалі, я хочу четверо дітей, але почнемо з двох. Всього я хочу п'ять дітей, тому - ще четверо", - зізнався Олексій.

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"Заради своєї родини я готовий пожертвувати всім, і навіть кар'єрою. Хоча я вважаю, що це жіноча штука. Жінка повинна пожертвувати всім заради родини, але якщо треба чоловікові пожертвувати - я готовий. Взагалі, це жіноча відповідальність – будувати сім’ю, а чоловіка – захищати сім’ю. Але яка, в дупу, кар’єра, коли мова йде про твою родину?" - заявив Потап.

Олексій також зізнався, що зараз Настя фінансово йому допомагає, бо у неї більше концертів. "А взагалі я такий чоловік, який вважає, що я повинен робити основні внески в усе: відпочинки, діаманти, літаки, машини", - додав Потап

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