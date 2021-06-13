Дружина Позитива назвала головну причину їхнього розлучення

Дружина співака Олексія "Позитива" Завгороднього, Анна Андрійчук-Завгородня вперше розказала, що ж стало причиною їхнього розлучення після багатьох спільних років. Також жінка прокоментувала чутки про подружні зради артиста.

Про це Анна поговорила зі "Світським життям".

"Це не було рішення одного дня. Я так довго тягнула... кота за одне місце, що момент настав", - поділилася жінка.

Анна та Олексій були разом 13 років фото з instagram

"У нього завжди на першому місці була робота і музика. Мені не вісімнадцять років, я хочу сім'ю, я хочу дитину. Тому я думаю, що це стало причиною. Найбільшою", - пояснила вона.

Зі слів Анни, Олексій не був проти дітей, просто у них із цим "не склалося".

Плітки про те, що Позитив гуляє з іншими жінка, до Андрійчук-Завгородньої теж долітали.

"Він артист, він популярний, він гарний, і, звичайно, про зради кажуть завжди, тому що це найцікавіша тема. Звичайно, я це чула. Але я дружина, яка вибрала чоловіка-артиста. Тому я з цим жила", - зазначила вона.

Дружина Позитива не підтвердила, але і не спростувала чуток про його зради

Анна та Олексій стали жити нарізно понад два роки тому, але надія на примирення продовжувала жевріти.

"Перший рік ми намагалися зустрічатися. У нас була романтика. Ми їздили у подорож і планували наше майбутнє. Я дуже хотіла, щоби наша сім'я залишилася разом", - зізналася жінка.

Завгородні поки не розлучилися офіційно. Але вже продали та поділили навпіл спільну квартиру. Стосунки їхні Анна описує як "ділові, але не погані".

Як відомо, зустрічатися Анна та Олексій почали ще підлітками. У 2013-му році пара офіційно одружилася.