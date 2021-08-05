Лебідь посвітила тілом в купальнику та поласувала качаном

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь разом із бойфрендом, ексміністром Павлом Розенком обрали для відпочинку вітчизняний курорт на Чорному морі.

Парочка дісталася узбережжя на своєму авто і тепер насолоджується місцевими принадами.

Олена-Крістіна в Instagram уже подражнила хейтерів своїми фотографіями в купальнику.

Як відомо, коментатори частенько радять Лебідь "більше їсти" та "погладшати"

А навпаки - насолоджується життям і своїм тілом

Схоже, Олена-Крістіна з Павлом відпочивають в Одеській області

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