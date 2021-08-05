Лебідь посвітила тілом в купальнику та поласувала качаном
5 серпня 2021, 13:15
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь разом із бойфрендом, ексміністром Павлом Розенком обрали для відпочинку вітчизняний курорт на Чорному морі.
Парочка дісталася узбережжя на своєму авто і тепер насолоджується місцевими принадами.
Олена-Крістіна в Instagram уже подражнила хейтерів своїми фотографіями в купальнику.
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