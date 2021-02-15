Лебідь у купальнику попозувала для Розенка на тлі снігів. ФОТО

Коли на вуличному градуснику добрячий мінус, але зсередини тебе гріє кохання, то чом би й не попозувати серед зими у купальнику. Мабуть, саме так собі подумала телеведуча Олена-Крістіна Лебідь.

Сфотографував свою гарячу дівчину 50-річний ексмістр Павло Розенко, з яким вони на романтичний вікенд вибралися в Карпати.

Олена-Крістіна навіть на зимовому відпочинку примудрилася наробити фото в купальнику фото з instagram лебідь

Нагадаємо, "доброзичливці" часто пишуть Олені-Крістіні коментарі про її худорлявість, яка багатьом здається надмірною. 30-річна телеведуча на це не зважає і навіть може сама пожартувати про свої "мощі".

"Коротше, на Мальдівах теж похолоднішало. Тож засмага буде не дуже", - написала телеведуча

До слова, "Новому каналу" Лебідь розказала, яким оригінальним подарунком вона порадувала Розенка у День закоханих.

Лебідь та Розенко День закоханих святкували в Карпатах

"Для мене кожен подарунок – незвичайний. Але розповім, який мій презент коханому на 14 лютого був щонайменше несподіваним. У гарній дерев'яній коробці, з красивим дерев'яним кулоном-замком у формі серця, лежали... звичайні ґудзики, 15 штук. Це були ґудзики для сорочки коханого, яку я на ньому в пориві пристрасті порвала", - зізналася Олена-Крістіна.

Олена-Крістіна подарувала коханому ґудзики

"Та сорочка виявилася якісною – не розірвалася, зате ґудзики повідлітали навіть на рукавах. Тож вона довго лежала потім у шафі, бо як халат носити її не комільфо. А тут такий подарунок, вийшла нова, стильна, а, головне, міцна сорочка", - додала жіночка.

Бульдог Сара теж їздила з хазяями у Карпати

Як відомо, Павло та Олена-Крістіна розсекретили свої стосунки восени 2018-го року. Причому історія знайомства в пари (принаймні, одна її версія) дуже романтична.

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