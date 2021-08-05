Донька Фукса в Монако влаштувала собі фотосет у бікіні
Четвер, 5 серпня 2021, 17:33
Донька харківського олігарха Павла Фукса, Анастасія знайшла, чим потішити себе на відпочинку в Монако.
Дівчина влаштувала фотосесію в бікіні з модним фотографом на тлі розкішних краєвидів.
Деякими фото зі зйомки Настя уже поділилася в своєму Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно Настя вразила своєю колекцією сумок від Hermes. А її батько розказав, що досі платить аліменти колишньому зятю.
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