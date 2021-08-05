Донька Фукса в Монако влаштувала собі фотосет у бікіні

Четвер, 5 серпня 2021, 17:33

Донька харківського олігарха Павла Фукса, Анастасія знайшла, чим потішити себе на відпочинку в Монако.

Дівчина влаштувала фотосесію в бікіні з модним фотографом на тлі розкішних краєвидів.

Деякими фото зі зйомки Настя уже поділилася в своєму Instagram.

 
Анастасія змастила тіло, щоби вони блищало, як купальник
фото victor danilov
 
Красиво жити не заборониш - це точно про дочку Фукса 
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Публикация от Anastasia Fuks (@anastasiafuks)

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Публикация от Anastasia Fuks (@anastasiafuks)

Нагадаємо, нещодавно Настя вразила своєю колекцією сумок від Hermes. А її батько розказав, що досі платить аліменти колишньому зятю. 


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