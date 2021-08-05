Донька Фукса в Монако влаштувала собі фотосет у бікіні

Донька харківського олігарха Павла Фукса, Анастасія знайшла, чим потішити себе на відпочинку в Монако.

Дівчина влаштувала фотосесію в бікіні з модним фотографом на тлі розкішних краєвидів.

Деякими фото зі зйомки Настя уже поділилася в своєму Instagram.

Анастасія змастила тіло, щоби вони блищало, як купальник фото victor danilov

Красиво жити не заборониш - це точно про дочку Фукса

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fuks (@anastasiafuks)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fuks (@anastasiafuks)

Нагадаємо, нещодавно Настя вразила своєю колекцією сумок від Hermes. А її батько розказав, що досі платить аліменти колишньому зятю.