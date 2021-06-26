Справжня скарбниця: дочка Фукса вразила колекцією сумок від Hermes

Донька харківського олігарха Павла Фукса, Настя похвалилася своєю неймовірною колекцією сумок від одного з найдорожчих брендів Hermes.

Вона виклала фото себе посеред різнокольорових сумок та прорекламувала спеціальні подушки, які кладе всередину кожної торбини для збереження її форми.

"Для мене дуже важливо підтримувати ідеальний стан цих сумок, вони вічні, і колись я свою колекцію передам дочці (поки що у мене тільки син, але впевнена, що дівчинка у мене теж буде ). Можна сказати, що бережу й збираю для неї", - написала Анастасія.

Цікаво, хто Насті надарував цих красунь - татко-багатій чи бойфренд-мільйонер фото з instagram

Важко порахувати вартість усієї колекції, адже сумки Hermes коштують в середньому 20 тисяч євро. Але ціна деяких сягає 50-ти тисяч. А зовсім "простенькі" можна купити і за 4 тисячі євро.

Ця колекція сумок коштує десь кількасот тисяч євро

Судячи з фото, у Насті вже 12 сумок

Нагадаємо, сумка від Hermes є у жінки Миколи Тищенка, у колишньої Андрія Богдана та, імовірно, у депутатки Лариси Білозір.