Нікітюк у бікіні сексуально прилягла на кромці басейну

10 серпня 2021, 15:32

Телеведуча Леся Нікітюк знову на морях і знову постить фото в купальнику.

Цього разу білявка гайнула на Мадейру, яку назвала в Instagram найстаршим курортом Європи.

"Як тільки я дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі і прилетіла сюди☺️Одягнула сукню, накрасилась, стою і жду", - пожартувала Леся у мережі.

 
Роналду, диви, яка красуня на тебе чекає!

 
Пані лягли і просють
 
"Найстаріший курорт Європи і наймолодша на ньому я", - написала Нікітюк
 
 
Це вже який, 70-й купальник?
фото з instagram

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