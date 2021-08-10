Нікітюк у бікіні сексуально прилягла на кромці басейну

Телеведуча Леся Нікітюк знову на морях і знову постить фото в купальнику.

Цього разу білявка гайнула на Мадейру, яку назвала в Instagram найстаршим курортом Європи.

"Як тільки я дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі і прилетіла сюди☺️Одягнула сукню, накрасилась, стою і жду", - пожартувала Леся у мережі.

Роналду, диви, яка красуня на тебе чекає!

Пані лягли і просють

"Найстаріший курорт Європи і наймолодша на ньому я", - написала Нікітюк

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