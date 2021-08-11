Шевченко показав дружину-іменинницю у своїх обіймах

11-го серпня дружині вже колишнього головного тренера збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік виповнилося 43 роки.

Андрій традиційно привітав кохану у мережі та показав два фото – Крістен у його обіймах та вони обидва з чотирма синами.

"З днем народження, моя любов. Ми тебе дуже любимо", - лаконічно підписав фото Шевченко.

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До речі, зовсім нещодавно Шевченко і Пазік святкували 17-ту річницю шлюбу.

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