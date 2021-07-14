Пазік привітала Шевченка з річницею та показала архівні ФОТО
Середа, 14 липня 2021, 15:00
Дружина головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу.
Модель і багатодітна мати запостила кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.
"З річницею тебе, мій єдиний. Дякую за любов, підтримку та сміх. Кохаю тебе", - написала Крістен.
Пізніше Шевченко відповів на привітання дружини і теж запостив фото разом.
"З 17-ю річницею, моя любов. Дякую за те, що робиш кожну спільну мить особливою, і дякую, що ти поруч із мною, я завжди буду поруч з тобою. Я тебе кохаю", - написав Андрій.
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Нагадаємо, торік Шевченко з родиною і друзями відзначав річницю в Італії.
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