Layah в купальнику покачалася по піску з кавалером. ВІДЕО

Схоже, ексучасниця гурту "ВІА Гра" Layah та її хлопець Денис Грищук просто не в змозі стримувати свою пристрасть одне до одного. Гаряча парочка злилася в поцілунку та качалася по пляжі.

Відео Денис поділився у Instagram.

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Нагадаємо, нещодавно бойфренд демонстрував у мережі сідниці Layah.

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