Жінка Тищенка в Греції оголила стегно і живіт у сукні українського бренду

Дружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська поповнила свій Instagram фотографіями з відпустки на Міконосі.

Власниця салонів краси посвітила голим стегном і пресом коло бутика Dior у сукні від українського бренду the.7th.heaven.

При цьому взуття на Аллі було від Hermes, а капелюшок і сумка – Dior.

"Happy girl", - підписала фото Алла

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А де ж Коля з голим торсом?

До речі, не так давно Барановська вигулювала дорогі бренди у Туреччині

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