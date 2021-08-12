Жінка Тищенка в Греції оголила стегно і живіт у сукні українського бренду
Четвер, 12 серпня 2021, 15:05
Дружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська поповнила свій Instagram фотографіями з відпустки на Міконосі.
Власниця салонів краси посвітила голим стегном і пресом коло бутика Dior у сукні від українського бренду the.7th.heaven.
При цьому взуття на Аллі було від Hermes, а капелюшок і сумка – Dior.
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