Дружина Тищенка в локдаун відсвяткувала день народження в готелі Юрушевої - ЗМІ

У торішнього скандалу з рестораном Миколи Тищенка "Велюр", який підпільно працював під час локдауну, схоже, є друга серія. Дружина депутата "Слуги народу" Алла Барановська 18-го квітня буцімто пишно відгуляла свій день народження.

Аллина вечірка проходила в ресторані готелю Fairmont, яким керує Єлизавета Юрушева.

Про це дізналася "Страна", отримавши відео зі свята від одного з присутніх.

Дружині Тищенка виповнилося 26 років фото "страна"

Помічник Тищенка в відповідь на запитання журналістів запевнив, що відбувалося воно в нардепа вдома. Тим не менш, Миколине авто в той час загадковим чином перебувало саме коло Fairmont.

У Тищенка кажуть, що святкували вдома...

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину.

До слова, в своєму Instagram Алла, яка, звісно, була обачна й не постила нічого зі святкування, ділилася відео процесу наведення марафету перед ним. Зі слів молодиці, "друзі попросили її бути красивою", тож є імовірність того, що вечірку для іменинниці міг організувати й не Микола.

скріншот із insta -сторіз Барановської

У "Слузі народу" виданню повідомили, що "чекають на коментар Миколи".

"Далі вже будемо це обговорювати. Треба зрозуміти спочатку, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це або ні... Якщо рестоан працює під час карантину, мабуть, санкції мають бути не лише до Миколи, а і до ресторану", - зазначив голова партії Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, нещодавно Алла без Миколи була на Мальдівах.

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