"Дуже любить Україну": Остапчуки у Греції повечеряли з Кіркоровим

Понеділок, 16 серпня 2021, 10:08

Подружжя Володимир і Крістіна Остапчуки тепер можуть пишатися особистим знайомством із королем російської естради Філіпом Кіркоровим.

Вони відпочивали поруч і вирішили зустрітися на вечерю, щоби розвіртуалізуватися.

Як зазначила потім Крістіна у своїх сторі, Філіп Бедросович виявився веселим і відкритим. І хоча тему політики вона з ним не зачіпала, артист казав, що дуже любить Україну.

 
Кіркоров вшанував Остапчуків своєю компанією
 
А ще у червні Кіркоров казав про Україну зовсім інше 

А ще дружина Остапчука продовжує демонструвати свої принади у яскравих бікіні

 

Нагадаємо, у червні Кіркорова спочатку занесли до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, а потім з цього списку прибрали. 


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