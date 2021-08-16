"Дуже любить Україну": Остапчуки у Греції повечеряли з Кіркоровим
16 серпня 2021, 10:08
Подружжя Володимир і Крістіна Остапчуки тепер можуть пишатися особистим знайомством із королем російської естради Філіпом Кіркоровим.
Вони відпочивали поруч і вирішили зустрітися на вечерю, щоби розвіртуалізуватися.
Як зазначила потім Крістіна у своїх сторі, Філіп Бедросович виявився веселим і відкритим. І хоча тему політики вона з ним не зачіпала, артист казав, що дуже любить Україну.
А ще дружина Остапчука продовжує демонструвати свої принади у яскравих бікіні.
Нагадаємо, у червні Кіркорова спочатку занесли до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, а потім з цього списку прибрали.
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