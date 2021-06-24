Кіркоров про визнання його небезпечним для України: Цим треба пишатися

Російський співак Філіп Кіркоров прокоментував рішення Міністерства культури України та СБУ внести його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці країни.

У своєму відеозверненні, яке він оприлюднив в Instagram, артист заявив, що цим треба пишатися.

"Внесення до чорного списку України Народного артиста України – це вже звучить як абсурд. Але в світі такого багато зараз… Такі недалекі чиновники не знають та не розуміють, що творчість нині не заборониш, музику не закриєш папірцем або кордоном", - заявив співак.

"Я маю сказати спасибі цим людям, адже їхні заборони допомагають мені ставати популярнішим. Насправді заборонили не Кіркорова, а Росію, ненависть до якої захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою для держави, то цю державу можна лише пожаліти", - самонадіяно наголосив артист.

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Як відомо, 22-го червня Міністерство культури внесло Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. Відповідне рішення грунтується на листі від Служби безпеки України.

Пізніше в СБУ пояснили, що підставами подібних висновків стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів – це частина РФ.

Нагадаємо, у січні цього року Кіркорову заборонили в'їзд до Литви протягом 5 років. А нещодавно він публічно сварився з продюсеркою Нателлою Крапівіною.