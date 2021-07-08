Дантес у "чавунне" свято зізнався в коханні Дорофєєвій: Тобі пам'ятник за життя поставити треба
Співоча парочка, Володимир Дантес та Надя Дорофєєва святкують шосту річницю свого весілля. Артист привітав дружину зворушливим дописом у Instagram та кумедними архівними кадрами.
"Шість років офіційній сім'ї! Це називається чавунне весілля. Як ще жахливо це звучить. Для нас із Надею все одно найважливішою датою лишається 5-те серпня! Це день нашого знайомства", - написав Вова.
"Але не можу обійти цю дату. Витерпіти мене чотири роки і потім сказати "Я згодна" - ти просто хто?) Тобі пам'ятник за життя поставити треба. Бо в мої 23-27 я був, просто-таки, кінченим", - зізнався чоловік.
Дантес подякував коханій за те, що вона змінює та змінюється сама, і порівняв їхнє спільне життя з найекстремальнішими атракціонами.
"...Дуже кортить, місцями лячно, перехоплює дух, але внизу живота шалено приємно лоскоче", - пояснив він.
"Кохаю тебе, моя утя!", - додав Володимир.
Нагадаємо, як раніше розказувала Надя, Вова повідомив їй, що вона стане його дружиною, вже в перший день знайомства.
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