Дімопулос похвалилася засмаглим тілом в купальнику та здійсненням мрії про Елтона Джона

Санта Дімопулос припускає, що цьогорічне літо – найкраще в її житті.

І не лише тому, що проводить вона його на найкращих курортах Європи, а й тому, що здійснила свою давню мрію – почути Елтона Джона наживо.

Така нагода випала Санті у Каннах, в одному із закладів, де вона розважалася з подругою Анною Андрес.

Враженнями та відео Дімопулос поділилася в Instagram.

"Елтоне, дякую за нагадування: ніколи не потрібно засовувати мрії в довгий ящик - адже саме їх виконання робить нас щасливими. Так, іноді наші мрії збуваються зовсім несподівано і знаходять нас самі: так у мене сталося вчора…", - написала Санта.

ФОТО І ВІДЕО У КАРУСЕЛІ:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

А ще Дімопулос нагадала підписникам, яке вона має тіло.

розбиті колінки вже загоїлися фото зі сторі instagram

Нагадаємо, цього літа Санта побувала на кількох відомих вечірках у Каннах та провела кілька днів з подругами на Міконосі.