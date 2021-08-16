Дімопулос похвалилася засмаглим тілом в купальнику та здійсненням мрії про Елтона Джона
Санта Дімопулос припускає, що цьогорічне літо – найкраще в її житті.
І не лише тому, що проводить вона його на найкращих курортах Європи, а й тому, що здійснила свою давню мрію – почути Елтона Джона наживо.
Така нагода випала Санті у Каннах, в одному із закладів, де вона розважалася з подругою Анною Андрес.
Враженнями та відео Дімопулос поділилася в Instagram.
"Елтоне, дякую за нагадування: ніколи не потрібно засовувати мрії в довгий ящик - адже саме їх виконання робить нас щасливими. Так, іноді наші мрії збуваються зовсім несподівано і знаходять нас самі: так у мене сталося вчора…", - написала Санта.
ФОТО І ВІДЕО У КАРУСЕЛІ:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А ще Дімопулос нагадала підписникам, яке вона має тіло.
Нагадаємо, цього літа Санта побувала на кількох відомих вечірках у Каннах та провела кілька днів з подругами на Міконосі.
powered by lun.ua