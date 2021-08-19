Брежнєва похвалилася точеною фігурою у сексі-вбраннях для спорту

Співачка Віра Брежнєва попросила своїх підписників допомогти їй вибрати спортивну форму для занять.

Зірка приміряла кілька сексуальних фасонів із нової колекції її подруги Каті Сільченко та бренду AWY.

У сторі Віра показала, як форма сидить на її ідеальній фігурі і поцікавилася, як взагалі в такому можна ходити в спортзал, де займаються чоловіки.

Форма явно призначена для жінок, які уже мають чудову фігуру

Підписники обрали цей варіант

Але навряд чи Брежнєва ходитиме в такому в зал. Хіба що дома тішитиме своїм виглядом Костянтина Меладзе

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