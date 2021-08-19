Брежнєва похвалилася точеною фігурою у сексі-вбраннях для спорту
19 серпня 2021, 17:37
Співачка Віра Брежнєва попросила своїх підписників допомогти їй вибрати спортивну форму для занять.
Зірка приміряла кілька сексуальних фасонів із нової колекції її подруги Каті Сільченко та бренду AWY.
У сторі Віра показала, як форма сидить на її ідеальній фігурі і поцікавилася, як взагалі в такому можна ходити в спортзал, де займаються чоловіки.
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