Брежнєва похвалилася точеною фігурою у сексі-вбраннях для спорту

Четвер, 19 серпня 2021, 17:37

Співачка Віра Брежнєва попросила своїх підписників допомогти їй вибрати спортивну форму для занять.

Зірка приміряла кілька сексуальних фасонів із нової колекції її подруги Каті Сільченко та бренду AWY.  

У сторі Віра показала, як форма сидить на її ідеальній фігурі і поцікавилася, як взагалі в такому можна ходити в спортзал, де займаються чоловіки.

 
Форма явно призначена для жінок, які уже мають чудову фігуру 
 
 
 
Підписники обрали цей варіант
 
Але навряд чи Брежнєва ходитиме в такому в зал. Хіба що дома тішитиме своїм виглядом Костянтина Меладзе 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Катя Сільченко продемонструвала ідеальну фігуру у відвертих спорт-луках

Сільченко в купальнику повторила за Брежнєвою. ВІДЕО

"Відкриваю сезон": Брежнєва обтягла апетитне тіло білим купальником


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів