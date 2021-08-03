Катя Сільченко продемонструвала ідеальну фігуру у відвертих спорт-луках

Одна з найулюбленіших дизайнерів першої леді Катя Сільченко знялася у кампейні нового бренду спортивної форми.

Для колаборації своєї марки The Coat з маркою подруги Анастасії Тонконог Сільченко показала себе у всій красі.

Катерина з Анастасією позували у спортивному вбранні, яке вигідно підкреслило їхні струнки фігури та довгі ноги.

Дівчата об'єдналися заради створення сексі-форми усі фото Olya Kushyk

Фотографіями та відео, на яких вона виглядає як професійна модель, Сільченко поділилася в Instagram.

Судячи зо всього, форма розрахована на жінок з ідеальними фігурами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko)

Цікавий погляд на спортивне вбрання, сміливий

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olya Kushyk • фотограф Киев (@olyakushyk.ph)

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