Катя Сільченко продемонструвала ідеальну фігуру у відвертих спорт-луках
3 серпня 2021, 17:18
Одна з найулюбленіших дизайнерів першої леді Катя Сільченко знялася у кампейні нового бренду спортивної форми.
Для колаборації своєї марки The Coat з маркою подруги Анастасії Тонконог Сільченко показала себе у всій красі.
Катерина з Анастасією позували у спортивному вбранні, яке вигідно підкреслило їхні струнки фігури та довгі ноги.
Фотографіями та відео, на яких вона виглядає як професійна модель, Сільченко поділилася в Instagram.
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