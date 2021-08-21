Скоро до пологового: вагітна Грем засвітила чималий животик у сміливому купальнику

Субота, 21 серпня 2021, 09:30

Американська модель плюссайз Ешлі Грем, яка чекає на другу дитину від свого чоловіка Джастіна Ервіна, продемонструвала свій стильний літній лук у Instagram.

Не забула кралечка й про прикраси з намиста для свого вже величенького животика.

 
"Вагітний" лук для спекотного серпня. Демонструє Ешлі Грем
фото з instagram грем 
 
Намисто для животика
 
Схоже, Грем уже дуже скоро зустрінеться з новою дитинкою
 
 

Нагадаємо, свого первістка Айзека Ешлі народжувала вдома. Хлопчикові вже півтора роки.

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