Ешлі Грем стане мамою вдруге

33-річна американська модель плюс-сайз Ешлі Грем оголосила, що вагітна другою дитиною.

Про це вона написала в Instagram та показалася оголеною і з чималим животиком.

"Минулий рік був насичений крихітними сюрпризами, великими печалями, знайомими починаннями та новими історіями. Я тільки починаю осмислювати і святкувати те, що для нас означає цей наступний розділ", - поділилася Ешлі.

Нагадаємо, 20-го січня минулого року Грем стала мамою вперше. У них із чоловіком Джастіном народився син. Причому пологи відбувалися вдома.

Уже за три місяці після пологів Ешлі повернулася до тренувань.

Фото з Instagram