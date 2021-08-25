Кунакі з особливої нагоди показалася в бікіні та палких обіймах 54-річного Касселя

Середа, 25 серпня 2021, 16:00

Французька модель Тіна Кунакі привітала свого чоловіка, актора Венсана Касселя з 3-ю річницею шлюбу, виклавши у мережу колекцію фото їхніх обіймів.

Майже на всіх світлинах 24-річна красуня в купальниках.

"Моє улюблене місце", - написала Тіна, маючи на увазі обійми чоловіка.

Як відомо, Кассель на 30 років старший за свою дружину. Вона якось зізналася, що закохалася у нього з першого ж погляду.

 
У квітні 2019-го у Кунакі народила Касселю дочку Амазоні 
фото з instagram 
 
Пара разом вже понад 4 роки 
 
Весілля закоханих відбулося 25-го серпня 2018-го у французькому містечку Бідар 
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54-річний Кассель у день річниці теж запостив фото з коханою. 

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