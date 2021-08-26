"Au naturel": 16-річна донька Белуччі та Касселя зачарувала вродою без мейкапу

Старша донька колишнього акторського подружжя, Моніки Белуччі та Венсана Касселя не з тих дівчаток-підлітків, що роблять селфі для Instagram виключно у "бойовій розфарбовці".

Своє свіженьке личко 16-річна красуня продемонструвала кількастам тисячам своїх фолловерів.

На початку вересня Деві виповниться 17 фото з instagram

"Au naturel (природна)", - написала Дева, і її лайкнула зіркова матуся.

Як на вашу думку, дівчина більше вдалася в маму чи в тата?

Нагадаємо, в юної моделі чудові стосунки з мачухою, Тіною Кунакі, яка старша за неї лише на вісім років.

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