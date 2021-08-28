"Доглянута жінка = красива жінка": Брежнєва розказала, як закохується в саму себе

Співачка Віра Брежнєва вважає, що саме з піклування починається справжня любов жінки до себе та її врода. Кількома своїми правилами 39-річна артистка поділилася в Instagram.

"...Не буває некрасивих жінок - бувають недоглянуті!", - з упевненістю заявила зірка.

"Тільки тут важливий баланс. Ті, хто надмірно захоплюються доглядом за собою, деградують в інших областях. Але і забувати про себе, присвятивши всю себе чомусь іншому - теж перекіс", - вточнила Віра.

Віра поміркувала про жіночу красу та доглянутість фото з instagram брежнєвої

Зі слів Брежнєвої, вона довго шукала відповідь на питання, з чого починається любов до себе. Та дійшла висновку, що один із найголовніших пунктів - це піклування про свій внутрішній стан та про зовнішність.

"Для мене догляд за собою починається зі здоров'я, тому на першому місці - як я почуваюся, далі вже - як я виглядаю. Людина, яка почувається добре - випромінює хорошу енергію", - запевнила артистка.

Співачка розповіла, як випромінювати хорошу енергію

Для Віри першою та найголовнішою запорукою здоров'я є сон, тому вона привчила себе вкладатися спати до 23:00. Обов'язковими для співачки також є збалансоване харчування, спорт та щорічний повний check-up організму: перевірка хімічних показників та необхідних обстежень.

"Уже ці кроки дають мені результати в вигляді прекрасного самопочуття, що напряму впливає на мій настрій та самовідчуття. А коли до всього цього додається естетика в вигляді чистої шкіри, здорового красивого волосся, підтягнутого тіла, доглянутих рук, то ти просто дивишся в дзеркало та закохуєшся в себе щодня", - поділилася вона.

Трохи деталей

"Доглянута жінка = красива жінка. Ну і тепер цю доглянуту жінку лишилося охайно одягти, і ось, вона вже сидить перед вами))", - скромно підсумувала Брежнєва.

Про свої тренування зірка обіцяла незабаром розказати окремо. Нагадаємо, нещодавно дружина Костянтина Меладзе якраз показувала свої спортлуки.

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