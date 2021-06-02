З Євробачення до Billboard: конкурсна пісня GO_A потрапила до американського чарту
2 червня 2021, 15:40
Пісня "Шум", з якою український гурт GO_A посів 5-те місце на Євробаченні-2021, потрапила до щотижневого чарту американського музичного видання Billboard.
Зараз композиція посідає 80-ту сходинку.
Пісня переможців Євробачення, італійського гурту Maneskin теж є в чарті - на 11-му місці
До того ж, "Shum" посідає першу сходинку у ТОП-50 світових трендів Spotify.
ПОСЛУХАЙТЕ "SHUM" ЩЕ РАЗ:
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