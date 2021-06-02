З Євробачення до Billboard: конкурсна пісня GO_A потрапила до американського чарту

Пісня "Шум", з якою український гурт GO_A посів 5-те місце на Євробаченні-2021, потрапила до щотижневого чарту американського музичного видання Billboard.

Зараз композиція посідає 80-ту сходинку.

Кажуть, це перший випадок, коли пісня українською потрапляє в чарт Billboard

Пісня переможців Євробачення, італійського гурту Maneskin теж є в чарті - на 11-му місці

До того ж, "Shum" посідає першу сходинку у ТОП-50 світових трендів Spotify.

Як бачимо, Maneskin представлені у чарті двома композиціями, але GO_A його очолили

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