Солістка GO_A знялася для Vogue та розказала, як змінилося її життя після Євробачення

Фронтвумен гурту GO_A Катерина Павленко знялася для українського Vogue та розповіла, що змінилося в її житті після виступу на Євробаченні-2021.

Співачка зізналася, що слава їй дається нелегко, але завдяки ній справи гурту ідуть вгору.

"По-перше, змінилося ставлення людей. Мене часто впізнають на вулиці. Нещодавно я вийшла з дому і зрозуміла, що мене чекають школярі - вони дізналися в сторіз, де я живу, і чекали мене вранці на вулиці. Щоразу дивуюся таким сюрпризам і не можу до цього ніяк звикнути", - зізналася Катерина.

усі фото юлії вебер

"Звичайно, з'явилося багато запрошень до Європи, також багато концертів заплановано по Україні. Намагаємося це систематизувати. Плюс мене ще почали запрошувати в якості спікера на різні заходи з мотивуючими виступами. І є пропозиції від європейських лейблів", - поділилася Павленко.

"Я дуже багато працюю над собою зараз - і фізично, і духовно. Розумію, що розвиватися потрібно постійно, тому що розвиток - це така штука, яка ніколи не стоїть на місці: ти або відкочуєшся назад, або йдеш вперед", - каже Катя

Також Катерина розповіла, що для неї було найважчим в емоційному плані під час участі в Євробаченні.

"Коли ми тільки прилетіли в Роттердам, я дуже відчувала тиск відповідальності. Плюс зі мною раптово трапилася якась хвороба. За правилами, я повинна була здати ПЛР-тест і не виходити з номера, поки не прийде результат. І ось це було найскладнішим - я дуже сильно злякалася, що підведу всіх", - згадала Катя.

"Але потім поговорила зі своїм психотерапевтом і послухалася його поради розслабитися і відпустити ситуацію. Я зашторила вікна і півдня просиділа в номері, намагаючись думати про щось інше. І буквально через кілька годин прийшов негативний ПЛР-тест - і хвороба як рукою зняло", - зазначила вона.

"Я дуже вразлива людина: мене може зворушити до сліз якась надихаюча історія, або, навпаки, історія про якусь несправедливість", - зізналася співачка

Як відомо, гурт GO_A протягом 8-ми років намагався пробитися, але успіх до них прийшов лише зараз.

"Дуже класно, що все так швидко відбувається зараз. Тому що ми вісім років ходили і думали, як нам бути далі, а тут - такий успіх! До того ж протягом цих восьми років ми знали, що наша музика подобається: ми бачили людей на наших концертах, у нас була своя фан-база і купа позитивного фідбека. Але було дуже складно пробитися через інформаційний простір", - наголосила Катя.

"Зараз в цьому вже немає необхідності, тому що ми всім цікаві. (Сміється.) Ну а найпрекрасніше в цій історії, що нам не довелося підлаштовуватися під обставини - на Євробаченні ми були собою, і саме це "зацінили" слухачі", - додала вона.

На запитання, чи не боїться вона, що вся ця слава різко зникне, Павленко сказала:

"Ні, я взагалі про це не думаю. У будь-якому випадку у мене буде чим зайнятися. Я не ставлю мети бути суперпопулярною і щоб мене всі любили. Мене цікавить музика як процес. Мене радує Євробачення не через увагу, а завдяки можливостям".

"Наприклад, недавно з нами зв'язався техно-лейбл з Франції. Ось це важливо - щоб нас побачили, щоб ми мали можливість зробити колаборації з класними музикантами. А якщо всі забудуть - не страшно, я не люблю зайвої уваги. Коли впізнають на вулиці і підходять - я не знаю, як реагувати, і як людина дуже скромна - просто стою і посміхаюся", - зізналася солістка GO_A.

Фото Юлії Вебер для Vogue.ua