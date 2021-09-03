Дівчинка подорослішала: Трінчер у відвертих убраннях стала спокусницею в новому ВІДЕО

20-річна співачка та акторка Анна Трінчер стала зухвалою спокусницею в кліпі на пісню "По губам".

Як зізналася дівчина, такий образ є абсолютно для неї незвичним.

Аня у кліпі змінює сім сексі-образів

Причому в відео, режисером якого став Герман Ненов, знявся і Анін бойфренд Олександр Волошин.

"У цій роботі я розкрив артистку зовсім із іншого боку: зробив її дорослою та сексуальною. На глядачів чекає багато одкровень. Внутрішній еротизм присутній у кожному кадрі кліпу", - поділився Ненов.

На думку самої Трінчер, пісня "залітає в саме серденько" і неодмінно засяде у голові.

Герман Ненов вирішив розкрити в Трінчер дорослу сексуальність

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Нагадаємо, нещодавно Аня з Сашком влаштували гарячі поцілунки на камеру.

Фото пресслужби та з Instagram Трінчер