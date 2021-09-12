Лобода у бікіні посвітила звабливим тілом на тлі скель
12 вересня 2021, 10:30
Співачка Світлана Лобода підвела підсумки літа-2021 серією яскравих світлин у купальнику.
38-річна артистка поцікавилася в своїх підписників у Instagram, як у них минула ця пора року.
Нагадаємо, нещодавно Свєта зізналася, що переїхала жити в закордон. Вона придбала дім в одному з європейських міст, де є море та пальми, а люди на вулиці не впізнають у Лободі зірку.
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