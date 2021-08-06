Лобода оселилася в закордоні: Навколо пальми та приємні люди, які не впізнають мене

Співачка Світлана Лобода розказала, де вона мешкає з доньками, Євою і Тільдою. Виявляється, артистка звила гніздечко в одному з європейських міст.

Де саме, зірка натякнула в шоу "Ранок з Україною".

"Два роки тому здійснилась моя велика мрія. Я придбала будинок в європейському місті, на березі моря. І тепер, прокидаючись щоранку, ми з доньками кажемо "Дякую!", тому що ми дихаємо морським повітрям, навколо нас пальми і приємні люди, які не впізнають мене! А якщо ще і в масці, то взагалі можна жити спокійно!", - похвалилася вона.

Цікаво, яку ж країну Лобода обрала для проживання з доньками фото з instagram лободи

Реклама:

Зі слів Свєти, в тому, що через карантин у неї поменшало роботи, є й позитивний момент: співачка більше часу може приділяти дітям.

"Минулого року вони нарешті зрозуміли, що таке справжня мама, яка ходить з ними в зоопарки і на прогулянки. У нас з’явилась чудова традиція гуляти вздовж набережної – вони катаються на самокатах, ми багато гуляємо, а близько десятої вечора приходимо втомлені та натреновані додому", - описала свою сімейну ідилію зірка.

Нагадаємо, Лобода заявила, що дуже скучила за рідною Україною, і днями виступить в Одесі.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Суцільна ніжність: ранкова Лобода на ліжку з доньками та песиком. ВІДЕО

Лобода в шортиках зачарувала ногами від вух та обіймами з доньками