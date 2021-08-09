Лобода похизувалася стрункою фігуркою в топі та куценьких шортах. ФОТО
9 серпня 2021, 16:30
Співачка Світлана Лобода, готуючись до концерту в Одесі, підзаряджається сонечком та морем. Кілька світлин, зроблених під час катання на катері, 38-річна зірка поділилася в Instagram.
Нагадаємо, в червні, після гучного скандалу за участю Філіпа Кіркорова, Лобода та продюсерка Нателла Крапівіна "У моєму житті продюсерів більше не буде": Лобода зробила першу заяву після скандалу з Крапівіною розірвали свої ділові відносини.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Це любов: Лобода в червоному бікіні попозувала з дочками на пляжі
Приєднуйтесь до дискусії