Лобода похизувалася стрункою фігуркою в топі та куценьких шортах. ФОТО

Понеділок, 9 серпня 2021, 16:30

Співачка Світлана Лобода, готуючись до концерту в Одесі, підзаряджається сонечком та морем. Кілька світлин, зроблених під час катання на катері, 38-річна зірка поділилася в Instagram.

 
Лобода поділилася атмосферними літніми кадрами в мережі
фото з instagram лободи 
 
Черговий яскравий пляжний look від Лободи
 
 

Нагадаємо, в червні, після гучного скандалу за участю Філіпа Кіркорова, Лобода та продюсерка Нателла Крапівіна "У моєму житті продюсерів більше не буде": Лобода зробила першу заяву після скандалу з Крапівіною розірвали свої ділові відносини.

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