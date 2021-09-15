Кароль у звабливому вбранні посвітила стегнами і пишним декольте. ФОТО

Співачка Тіна Кароль, вбрана лише в спіднє та напівпрозору кофтину, знялася в черговій ніжній фотосесії.

Кількома кадрами 36-річна артистка поділилася в Instagram.

Тіна Кароль оголила перед камерою свої стрункі ніжки фото ксенії каргіної з instagram кароль

Нагадаємо, нещодавно Тіна показала, як виглядає її личко без мейкапу.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Кароль у білому влаштувала ніжну постільну фотосесію

Кароль у боді та колготках закликала жінок дозволити собі більше