Кароль у звабливому вбранні посвітила стегнами і пишним декольте. ФОТО

Середа, 15 вересня 2021, 12:29

Співачка Тіна Кароль, вбрана лише в спіднє та напівпрозору кофтину, знялася в черговій ніжній фотосесії.

Кількома кадрами 36-річна артистка поділилася в Instagram.

 
Тіна Кароль оголила перед камерою свої стрункі ніжки
фото ксенії каргіної з instagram кароль 
 
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно Тіна показала, як виглядає її личко без мейкапу.

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