Кароль у звабливому вбранні посвітила стегнами і пишним декольте. ФОТО
Середа, 15 вересня 2021, 12:29
Співачка Тіна Кароль, вбрана лише в спіднє та напівпрозору кофтину, знялася в черговій ніжній фотосесії.
Кількома кадрами 36-річна артистка поділилася в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Тіна показала, як виглядає її личко без мейкапу.
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