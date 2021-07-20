Викапаний тато: Кароль показалася з 12-річним сином. ВІДЕО

Співачка Тіна Кароль виклала відео, де розпитує свого сина Веніаміна про книжку, яку він збирається читати.

І неможливо не помітити, як 12-річний хлопець схожий на свого покійного тата Євгена Огіра.

Підписники артистки заходилися відзначати цей факт у коментарях.

Батько Вені помер , коли йому було 4,5 роки

Як відомо, у листопаді Вені виповниться 13 років. Він навчається у Британії і приїздить до мами лише на канікули.