Викапаний тато: Кароль показалася з 12-річним сином. ВІДЕО
20 липня 2021, 13:49
Співачка Тіна Кароль виклала відео, де розпитує свого сина Веніаміна про книжку, яку він збирається читати.
І неможливо не помітити, як 12-річний хлопець схожий на свого покійного тата Євгена Огіра.
Підписники артистки заходилися відзначати цей факт у коментарях.
Як відомо, у листопаді Вені виповниться 13 років. Він навчається у Британії і приїздить до мами лише на канікули.
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