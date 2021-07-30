Кароль без мейкапу заселфилася на тлі ісландського водоспаду
30 липня 2021, 14:57
Для свого літнього відпочинку співачка Тіна Кароль обрала не сонячні Туреччину чи Грецію, а прохолодну далеку Ісландію.
Там артистка проводить час із сином Веніаміном, насолоджуючись вулканами, гейзерами та водоспадами.
У своєму Instagram Тіна уже поділилася фото та відео місцевих краєвидів та себе на тлі них.
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