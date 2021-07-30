Кароль без мейкапу заселфилася на тлі ісландського водоспаду

Для свого літнього відпочинку співачка Тіна Кароль обрала не сонячні Туреччину чи Грецію, а прохолодну далеку Ісландію.

Там артистка проводить час із сином Веніаміном, насолоджуючись вулканами, гейзерами та водоспадами.

У своєму Instagram Тіна уже поділилася фото та відео місцевих краєвидів та себе на тлі них.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Так виглядає Ісландія очима Тіни Кароль

А так виглядає Тіна Кароль в Ісландії

Біля підніжжя льодовика

Свіженька та натуральна Тіна без мейкапу фото зі сторі в instagram

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