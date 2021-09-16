Монатіки у Мілані наробили романтичних фото удвох
Четвер, 16 вересня 2021, 12:38
Подружжя Дмитро та Ірина Монатіки влаштували собі романтичну подорож до Італії.
Без синів удвох закохані почали з Мілана, де роздивилися місцеву архітектуру та модні місця і наробили селфі.
Фотографіями Діма з дружиною діляться в своїх Instagram.
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Нагадаємо, місяць тому дружина Монатіка позувала в купальнику на сімейнему відпочинку в Туреччині.
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