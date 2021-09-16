Монатіки у Мілані наробили романтичних фото удвох

Четвер, 16 вересня 2021, 12:38

Подружжя Дмитро та Ірина Монатіки влаштували собі романтичну подорож до Італії.

Без синів удвох закохані почали з Мілана, де роздивилися місцеву архітектуру та модні місця і наробили селфі.

Фотографіями Діма з дружиною діляться в своїх Instagram.

 
Діма з Іриною насолодилися Міланом удвох 
 
"Ходжу і захоплююсь. Щаслива розділяти ці емоції з тобою", - написала Ірина в Instagram 
 
Пара вже 6 років у шлюбі 
 
 
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Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Нагадаємо, місяць тому дружина Монатіка позувала в купальнику на сімейнему відпочинку в Туреччині. 


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