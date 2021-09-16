Монатіки у Мілані наробили романтичних фото удвох

Подружжя Дмитро та Ірина Монатіки влаштували собі романтичну подорож до Італії.

Без синів удвох закохані почали з Мілана, де роздивилися місцеву архітектуру та модні місця і наробили селфі.

Фотографіями Діма з дружиною діляться в своїх Instagram.

Діма з Іриною насолодилися Міланом удвох

"Ходжу і захоплююсь. Щаслива розділяти ці емоції з тобою", - написала Ірина в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Нагадаємо, місяць тому дружина Монатіка позувала в купальнику на сімейнему відпочинку в Туреччині.