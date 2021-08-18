Дружина Monatik показалася в купальнику на турецьких канікулах. ФОТО
Середа, 18 серпня 2021, 16:29
Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина, яка нещодавно відсвяткувала своє 35-ліття на турецькому курорті, поділилася фото з їхньої з чоловіком та синами відпустки.
Як зізналася жінка в Insta-сторіз, вона вже добігає кінця.
Нагадаємо, свого часу Іра зізнавалася, що модель із неї "з розряду очікування-реальність", і красиві фото в купальниках даються їй непросто.
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