Дружина Monatik показалася в купальнику на турецьких канікулах. ФОТО

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина, яка нещодавно відсвяткувала своє 35-ліття на турецькому курорті, поділилася фото з їхньої з чоловіком та синами відпустки.

Як зізналася жінка в Insta-сторіз, вона вже добігає кінця.

Монатіки в Туреччині вхопили за хвіст літо, яке вже ось-ось мине фото з instagram

Дружина співака ділиться в мережі селфі та фото, від яких страшенно кортить на пляж

Чи хоча б у басейн

Нагадаємо, свого часу Іра зізнавалася, що модель із неї "з розряду очікування-реальність", і красиві фото в купальниках даються їй непросто.

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