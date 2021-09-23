Дружина Павліка зізналася, що хоче зробити пластику грудей
23 вересня 2021, 09:53
Дружина співака Віктоар Павліка, Катерина Репяхова зізналася, що після того, як припинить годувати сина грудьми, хоче зробити собі пластику.
Як повідомила Катя у сторі, у неї груди різного розміру, і вона хоче це виправити. Але поки не певна, що це небезпечно.
Як відомо, нещодавно Катерина взялася худнути та займатися спортом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Павлік і Репяхова поділилися ФОТО з 2-місячним сином та розказали про розподіл обов'язків
Дружина Павліка показалася в спортивному топі через два місяці після пологів
Дружина Павліка показала фігуру через 3 тижні після пологів: Буду худнути
Приєднуйтесь до дискусії