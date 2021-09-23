Дружина Павліка зізналася, що хоче зробити пластику грудей

Дружина співака Віктоар Павліка, Катерина Репяхова зізналася, що після того, як припинить годувати сина грудьми, хоче зробити собі пластику.

Як повідомила Катя у сторі, у неї груди різного розміру, і вона хоче це виправити. Але поки не певна, що це небезпечно.

Як відомо, нещодавно Катерина взялася худнути та займатися спортом.

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