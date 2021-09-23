Дружина Павліка зізналася, що хоче зробити пластику грудей

23 вересня 2021, 09:53

Дружина співака Віктоар Павліка, Катерина Репяхова зізналася, що після того, як припинить годувати сина грудьми, хоче зробити собі пластику.

Як повідомила Катя у сторі, у неї груди різного розміру, і вона хоче це виправити. Але поки не певна, що це небезпечно.

 
Сину Каті пішов 4-й місяць, тож про пластику грудей думати ще зарано

Як відомо, нещодавно Катерина взялася худнути та займатися спортом.


 
Раніше підписники питали в Каті, чи не думала вона змінити ніс. Але дівчина заявила, що любить його і ніколи не різатиме
фото darianna_ed

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