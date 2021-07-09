Дружина Павліка показала фігуру через 3 тижні після пологів: Буду худнути
П'ятниця, 9 липня 2021, 13:26
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова рішуче налаштована повернути собі струнку "довагітну" фігурку, адже восени вони з коханим планують нарешті відсвяткувати своє весілля.
І хоча молода мама вже за перший тиждень після народження сина Мішутки скинула майже всю набрану вагу, вона бачить, над чим ще треба попрацювати.
Себе у спідньому 27-річна Катя показала в Insta-сторіз.
Нагадаємо, Павліку та Репяховій через карантин довелося обмежитися розписом у РАГСі та фотосесією, а весілля відкласти. Катя купила не одну, а дві весільні сукні, через що економний Віктор Франкович не розмовляв із нею кілька годин.
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