Дружина Павліка показала фігуру через 3 тижні після пологів: Буду худнути

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова рішуче налаштована повернути собі струнку "довагітну" фігурку, адже восени вони з коханим планують нарешті відсвяткувати своє весілля.

І хоча молода мама вже за перший тиждень після народження сина Мішутки скинула майже всю набрану вагу, вона бачить, над чим ще треба попрацювати.

Себе у спідньому 27-річна Катя показала в Insta-сторіз.

Катя народила первістка 15-го червня скріншоти з instagram репяхової

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Жінка впевнена, що їй треба худнути

Нагадаємо, Павліку та Репяховій через карантин довелося обмежитися розписом у РАГСі та фотосесією, а весілля відкласти. Катя купила не одну, а дві весільні сукні, через що економний Віктор Франкович не розмовляв із нею кілька годин.

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