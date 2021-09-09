Павлік і Репяхова поділилися ФОТО з 2-місячним сином та розказали про розподіл обов'язків

Співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова показали кілька кадрів із ніжної фотосесії з сином Михайлом, якому 15-го вересня виповниться три місяці.

"Коханий Михасик", - підписав 55-річний артист фото в Instagram.

Михайло - перша спільна дитина Віктора Франковича та його четвертої дружини

Катя ж вирішила більш докладно розказати підписникам про життя з малюком, запевнивши, що "політ нормальний".

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Зі слів молодиці, вони вже повністю адаптувалися до батьківства та чітко розподілили обов'язки.

"Наприклад, Віктор Франкович купає Мішу і піклується про те, щоби мама Міші не була голодна, їздить за різними покупками, грається з Мішею, коли мамі потрібен відпочинок або треба попрацювати. Ну а на мамі все решта", - розповіла вона.

Малюкові вже майже три місяці

"Насправді чоловік - велика підтримка. Я навіть не чекала, що він настільки мені допомагатиме. Хоча по факту в чоловіка Міша - четверта дитина, але проживає він усе вперше", - поділилася Репяхова.

Нагадаємо, як заявляв раніше співак, тепер йому просто нема коли старіти. Адже на ньому тепер подвійна відповідальність: він і дідусь, і татко.

Фото з Instagram Павліка та Репяхової

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