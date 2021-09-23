Оля, Зібров і гноми: Горбачова уявила себе Білосніжкою в "передсмертному" кліпі

Співачка Ольга Горбачова, яка нещодавно оголосила, що її музичний проєкт завершується, вирішила що вже нема чого втрачати яскраво попрощатися зі своїми шанувальниками.

Дружина продюсера Юрія Нікітіна випустила, як вона сама висловилася, "передсмертний кліп".

У ньому 40-річна Оля з'явилася в двох образах: Білосніжки та злої чаклунки.

Горбачова представила свій "передсмертний" кліп скріншоти з відео з youtube

Будити ж різними спсобами білявку, що лежить у труні з яблуками, приходять, зокрема, Павло Зібров, Анатолій Анатоліч та Степан Казанін зі "Студії Квартал-95". Усе це відбувається під пісню-афірмацію Горбачової "Вдвойне".

Ось вам казочка, малята

Поцілунок Зіброва дав неочікуваний ефект

Жива вода Казаніна теж спрацювала не дуже

Спойлер: для тих, хто вже встиг впасти в відчай через те, що Оля Горбачова назавжди зникне зі сцени, наприкінці кліпу є натяк на те, що замість неї просто з'явиться дехто інший.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Як відомо, Горбачова виховує двох доньок від Нікітіна.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Наді мною не владний закон тяжіння": Горбачова на Балі вирішила показати свої маленькі цицьки

Горбачова про зради та "гулящих принців": Я не вважаю себе жертвою