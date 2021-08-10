40-річна Горбачова в купальнику порівняла себе з моделлю Victoria's Secret

Дружина продюсера Юрія Нікітіна, співачка Ольга Горбачова, яка нещодавно відзначила своє 40-річчя, похизувалася фігуркою в купальнику, щоправда, частково прикрившись сорочкою.

"І лише після 40 я стала схожа на модель Victoria’s Secret😆 А казали, роки беруть своє... Брехали. Роки беруть ТВОЄ!", - підписала Оля.

Горбачова з сім'єю відпочиває на Кіпрі фото з instagram горбачової

На запитання підписниці, чи полягає секрет її стрункості в тому, щоби "жерти на пів відра менше", Горбачова відповіла так: "з'їдати пів відра до 18".

Чим не модель VS?

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Нагадаємо, дружина Нікітіна запевняє, що обходиться без ботоксу та інших уколів краси.

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