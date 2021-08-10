40-річна Горбачова в купальнику порівняла себе з моделлю Victoria's Secret
Вівторок, 10 серпня 2021, 11:00
Дружина продюсера Юрія Нікітіна, співачка Ольга Горбачова, яка нещодавно відзначила своє 40-річчя, похизувалася фігуркою в купальнику, щоправда, частково прикрившись сорочкою.
"І лише після 40 я стала схожа на модель Victoria’s Secret😆 А казали, роки беруть своє... Брехали. Роки беруть ТВОЄ!", - підписала Оля.
На запитання підписниці, чи полягає секрет її стрункості в тому, щоби "жерти на пів відра менше", Горбачова відповіла так: "з'їдати пів відра до 18".
Нагадаємо, дружина Нікітіна запевняє, що обходиться без ботоксу та інших уколів краси.
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