Згадала юність: 52-річна Лопес у майці на голе тіло знялася біля ігрового автомату
29 вересня 2021, 12:58
Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес у свої 52 - досі бешкетне дівчисько в глибині душі. Принаймні, про це каже її нова фотосесія для реклами взуття.
Джей Ло приміряла кілька зухвалих образів, наче зібралася відриватися десь на молодіжній дискотеці.
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Нагадаємо, якраз нещодавно Дженніфер показувала, як вона виглядала в підлітковому віці.
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