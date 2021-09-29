Згадала юність: 52-річна Лопес у майці на голе тіло знялася біля ігрового автомату

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес у свої 52 - досі бешкетне дівчисько в глибині душі. Принаймні, про це каже її нова фотосесія для реклами взуття.

Джей Ло приміряла кілька зухвалих образів, наче зібралася відриватися десь на молодіжній дискотеці.

Джей Ло зав'язала два хвостики та задивилася на автомат із іграшками фото з instagram

Так, неймовірній Лопес 52 роки фото з instagram

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DSW Designer Shoe Warehouse (@dsw)

Нагадаємо, якраз нещодавно Дженніфер показувала, як вона виглядала в підлітковому віці.

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