52-річна Лопес у жовтому бікіні випнула дупцю на яхті. ФОТО
Субота, 31 липня 2021, 11:11
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, котра, подейкують, відсвяткувала своє 52-річчя на яхті Ріната Ахметова, наробила там чимало красивих фото, якими тепер "порційно" ділиться з фанами в Instagram.
Вбрана у жовтий купальник, зірка замріяно дивилася на море, коли її знімали.
Як відомо, це цілком міг бути Бен Аффлек. Із нагоди свого дня народження Джей Ло офіційно підтвердила, що в них із екснареченим таки роман, показавши їхній поцілунок.
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