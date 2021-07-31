52-річна Лопес у жовтому бікіні випнула дупцю на яхті. ФОТО

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, котра, подейкують, відсвяткувала своє 52-річчя на яхті Ріната Ахметова, наробила там чимало красивих фото, якими тепер "порційно" ділиться з фанами в Instagram.

Вбрана у жовтий купальник, зірка замріяно дивилася на море, коли її знімали.

Лопес красиво релаксувала на яхті фото ana carballosa з instagram лопес

Судячи з хештегу фотографки, з Французької Рив'єри артистка попливла до берегів Італії

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Як відомо, це цілком міг бути Бен Аффлек. Із нагоди свого дня народження Джей Ло офіційно підтвердила, що в них із екснареченим таки роман, показавши їхній поцілунок.

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