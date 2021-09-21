"Бути поруч і захоплюватися": Аффлек розповів, чому він у захваті від Лопес
Американський актор Бен Аффлек зізнався, що захоплюється своєю подругою Дженніфер Лопес.
На думку кінозірки, його половинка виступає взірцем для сильних кольорових жінок, будучи успішною та вимагаючи справедливого ставлення до себе в бізнес-світі.
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Свою Джен актор розхвалив у інтерв'ю AdWeek, пише Glamour.
"Я в захваті від того, який вплив Дженніфер здійснює на світ", - заявив він.
"Я, як митець, щонайбільше можу створювати фільми, які промовляють до людей. Дженніфер же надихає величезну кількість людей на усвідомлення того, що вони є безпосередніми учасниками того, що відбувається в цій країні. Небагато осіб в історії мали такий вплив, мені такого не пізнати ніколи, і я можу лише бути поруч та захоплюватися з пошаною", - зазначив Аффлек.
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Нагадаємо, сама Лопес, хоч і цілується з актором привселюдно, поки утримується від обговорень їхніх особистих стосунків. Єдине, що зірка розповіла нещодавно, це те, що вона дуже щаслива.
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