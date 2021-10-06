Тоня Матвієнко в шортах посвітила ніжками на Мадейрі

Середа, 6 жовтня 2021, 14:46

Співачка Тоня Матвієнко від жовтневої київської прохолоди гайнула трохи погрітися на Мадейру з донечкою Ніною

У Instagram зірка ділиться фото, демонструючи ніжки в коротких літніх убраннях.

 
Тоня з молодшою донькою полетіли в далеку подорож
фото з instagram матвієнко 
 
Зручні кросівки співачка поєднує з грайливими літніми вбраннями
 
 
Матвієнко милується краєвидами Мадейри
 
 
 
 
 
 
 
Схоже, Ніночці поїздка подобається

Нагадаємо, нещодавно 40-річна дружина Арсена Мірзояна зізналася, що пережила вікову кризу.

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