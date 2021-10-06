Тоня Матвієнко в шортах посвітила ніжками на Мадейрі
Середа, 6 жовтня 2021, 14:46
Співачка Тоня Матвієнко від жовтневої київської прохолоди гайнула трохи погрітися на Мадейру з донечкою Ніною.
У Instagram зірка ділиться фото, демонструючи ніжки в коротких літніх убраннях.
Нагадаємо, нещодавно 40-річна дружина Арсена Мірзояна зізналася, що пережила вікову кризу.
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